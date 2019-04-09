عبد القادر بن صالح: أقدم التحية إلى شبابنا الذين أبهروا العالم بالوجه المشرق للجزائر

قال الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، إن الفترة الأخيرة التي عاشتها البلاد كانت قد فتحت أفقًا ديمقراطيًا جديدًا، معقبًا: «وقد بعثت في مشروعنا الوطني روحًا متجددة حري بنا جميعًا الحفاظ على مكاسبها».

وأضاف في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء: «خلال الأسابيع الماضية، انبرى شعبنا وعبر على نحو يبعث الإعجاب، عن تطلعاته نحو التغيير والإصلاح والمشاركة الفعلية، في اتخاذ القرارات ذات الصلة بمستقبله».

وتابع: «وفي زخم هذه الوثبة التاريخية، يأبى عليّ الواجب الوطني، إلا أن أرفع تحيتي إلى سائر الفئات الاجتماعية التي شاركت مشاركة سلمية ورصينة في المسيرات المتتالية التي شهدتها الساحة السياسية».

وعقب: «ومثل هذه التحية أقدمها إلى الشعب وبوجه خاص إلى شبابنا، من ذكور وإناث، الذين أبهروا العالم بالوجه المشرق الواعد للجزائر، وجه طافح بالثقة بالنفس وباعث فيها الأمل نحو الأفضل».

وكان البرلمان الجزائري المجتمع صباح اليوم بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) قد عين عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئيسًا للدولة لمدة 90 يومًا خلفًا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل الجاري.