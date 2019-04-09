وزير العدل الأمريكي: الكشف عن تقرير مولر المنقح خلال أسبوع

قال وزير العدل الأمريكي وليام بار اليوم الثلاثاء إنه يتوقع الكشف عن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016 في غضون أسبوع.

وكان بار أعلن في الشهر الماضي أن تقرير مولر اكتمل إلا أنه لم يتم نشر التقرير الكامل مؤكدا أنه يجب أن يتم تنقيحه أولا للحيلولة دون الكشف عن معلومات حساسة.

وفي شهادة أمام لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي، قال إن هذه المعلومات الحساسة تشمل معلومات عن هيئة المحلفين الكبرى ومعلومات عن مصادر ووسائل استخباراتية ومعلومات يمكن أن تتداخل مع محاكمات جارية ومعلومات تخص خصوصية أشخاص لن يتم توجيه اتهامات إليهم.

وقال بار إن "المحقق الخاص يعمل معنا في تحديد المعلومات الواردة في التقرير التي تندرج تحت هذه الفئات الأربع".

وسلم بار ملخصا من أربع صفحات للتقرير في 24 آذار/مارس قال الديمقراطيون إنه غير كاف، وطالبوا بالكشف عن التقرير الكامل وكل المواد الخاصة بتحقيق مولر.

وذكر ملخص بار أن تحقيق مولر لم يثبت قيام أي من أعضاء حملة الرئيس دونالد ترامب بالتواطؤ أو التنسيق مع الحكومة الروسية في أنشطة تدخلها في الانتخابات.