وزير بريطاني: من المبكر جدا تكهن نتائج مباحثات ماي مع حزب العمال المعارض

قال وزير العدل البريطاني ديفيد جوك، إنه من المبكر جدا تكهن ما إذا كانت المباحثات بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وحزب العمال المعارض ستكون "ناجحة".

وأضاف جوك، في تصريح نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن العمل جاري للتوصل إلى حل وسط، قبل يومين من اتخاذ قادة الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن منح تمديد إضافي لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن المشاركين في المحادثات بين الحزبين أكدوا له أن المباحثات تتم بشكل صادق وحقيقي من كلا الجانبين.

يذكر أن ماي طلبت في ‏الخامس من أبريل ‏الجاري من ‏الاتحاد الأوروبي ‏إرجاء عملية ‏الخروج حتى ‏الثلاثين من يونيو المقبل، ومن المقرر في ‏الوقت الراهن أن ‏تغادر المملكة ‏الاتحاد الأوروبي ‏يوم 12 أبريل ‏الجاري، بينما لم ‏يوافق البرلمان ‏البريطاني على ‏خطة للانسحاب ‏من الاتحاد حتى ‏الآن.