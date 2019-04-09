طالبة طب ألمانية تؤسس مبادرة لرعاية الأطفال شديدي المرض في غياب والديهم

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اختيرت طالبة الطب الألمانية، فيبكه جيم، "طالبة العام" في ألمانيا.

وقع اختيار اتحاد الجامعات الألمانية واتحاد الطلاب الألماني، على جيم تكريما لها لأنها أسست وترأس مبادرة " تى إن إيه " التي تعني "تومي ليس وحده"، حسبما ذكرت جامعة روستوك، اليوم الثلاثاء.

وتقوم المبادرة برعاية الأطفال شديدي المرض في مستشفى روستوك الجامعي، بشكل تطوعي.

ويستفيد من هذا المشروع الأطفال الذين يتعذر على آبائهم التواجد بجانبهم في المستشفى بشكل دائم، أو الآباء الذين يضطرون للتغيب فترة قصيرة أثناء رعايتهم لأبنائهم .

وحسب الجامعة فمن الممكن استدعاء طلاب المبادرة على مدى 24 ساعة، ويؤنسون الأطفال المرضى بالحديث واللعب معهم.

وبُرر اختيار الطالبة بأن مبادرة "تى إن إيه " توفر رعاية فريدة ومبدعة للأطفال في المستشفى.

وعبر المسؤولون عن أملهم في أن تجد هذه المبادرة مقلدين كثيرين في جامعات ألمانية أخرى.

وبالإضافة للتكريم الأدبي للطابة هناك جائزة مادية قيمتها 5000 يورو تبرع بها الاتحاد الألماني لمؤسسي المبادرات العلمية.