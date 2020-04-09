رئيس الاتحاد الإيطالي: ننتظر الضوء الأخضر لاستئناف الكالتشيو

طالب جابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الجميع بالاستعداد لاستئناف النشاط الكروي في أقرب وقت، بعد أن ثبت تراجع نسبة الوفيات في إيطاليا لمرض فيروس كورونا.

موقع "فوتبول إيطاليا" نقل اليوم الأربعاء، التصريحات التي أدلى بها، رئيس الاتحاد الإيطالي :" ننتظر حصولنا على الضوء الأخضر لاستئناف الرياضة تدريجيًا، وعندما يأتي هذا الوقت، يجب أن يكون عالم كرة القدم جاهزًا".

وأضاف:" اللجنة الطبية في إيطاليا تهدف إلى ذلك، ولا شك أن كرة القدم لها دورًا كبير عند المجتمع الإيطالي".

وواصل: "تم الاتفاق على أن تتدرب الفرق في أماكن مغلقة والتي من الواضح أنها ستحتاج إلى التعقيم وتتماشى مع جميع المعايير الصحية السلوكية".

ويقول الخبراء أن أرقام الإصابات والوفيات تتراجع في إيطاليا وأن الدولة تجاوزت مرحلة الذروة من الفيروس القاتل، لذلك يمكن رؤية الضوء في نهاية النفق.