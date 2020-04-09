من أجل مواجهة الأزمة الناشئة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أكد متحدث باسم الشركة المنظمة لبطولة العالم للفورمولا وان أن نصف موظفيها وضعوا في بطالة جزئية ووافق مديروها على تخفيض رواتبهم.

وقال المصدر: 50% من موظفينا (نحو 200 شخص) وضعوا في بطالة جزئية حتى نهاية مايو. ارتضى المديرون الـ(18) طوعا خفض أجورهم بنسبة 20%، فيما قبل تشايس كاري (رئيس مجلس الإدارة) بتخفيض أكبر".

وفي بريطانيا حيث يتخذ منظمو البطولة مقرا لهم، على غرار فرق ماكلارين، وليامس، رايسينج بوينت، مرسيدس، ريد بول، هاس ورينو، تسمح السلطات للشركات بوضع موظفيها في بطالة جزئية مع ضمان 80% من رواتبها الشهرية حتى سقف محدد يبلغ 2500 جنيه استرليني (نحو 3 آلاف دولار).

وكانت السباقات التسعة الأولى من الموسم قد ألغيت (أستراليا وموناكو)، أو أرجئت إلى أجل غير محدد (البحرين، الصين، فيتنام، هولندا، إسبانيا، أذربيجان وكندا)، فيما يقترح كاري روزنامة بين 15 و18 سباقا من أصل 22 مقررة قبل الأزمة.

وبعد تأجيل جائزة كندا الكبرى الثلاثاء، بات سباق فرنسا في 28 يونيو على حلبة بول ريكار الأول على الروزنامة.