الصحة توضح الإجراءات المتخذة حال الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، إن الطبيب يحصل على مسحة من أنف وحلق المريض حال الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، بعد توقيع الكشف الطبي عليه.

وأضافت خلال مقطع فيديو بثته صفحة وزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، أن الوزارة ترسل المسحات إلى المعامل بعد ذلك، باستخدام آلية تضمن بقاء الفيروس حيًا، مشيرة إلى أن الخطوة التالية تتضمن إجراء التحليل الخاص بالعينة لمعرفة إيجابيتها أو سلبيتها لكورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، تسجيل 110 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى 9 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1560 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم 305 متعافيًا.