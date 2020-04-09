مدينة أمريكية تنشئ مخيما للمشردين لوقايتهم من كورونا: نخدمهم بكرامة ورفق



للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، دخلت مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، في شراكة مع الجمعيات الخيرية الكاثوليكية لأبرشية سانت بطرسبرج؛ لإنشاء مأوى مؤقت في الهواء الطلق للمشردين؛ لحمايتهم من كورونا.

يقع المخيم المسمى بـ"هيلزبره هوب" على أرض شاغرة مملوكة للجمعيات الخيرية الكاثوليكية، بحسب موقع "هيلث نيوز" الأمريكي.

قالت مارجريت روجرز، المديرة التنفيذية للجمعيات الخيرية الكاثوليكية؛ "مهمة الجمعيات الخيرية الكاثوليكية هي خدمة الأشخاص الأكثر ضعفا (بكرامة ورفق)، فبينما يُطلب من الجميع البقاء في المنزل وأن يكونوا آمنين، فإننا ندرك أن هناك من ليس لديهم منازل يذهبون إليها".

وتابعت روجرز: "تجميع مشردي المدينة في مكان واحد سيسمح برعايتهم، بالتزامن مع انتشار الفيروس واستمرار نقص الغذاء".

وتضيف روجرز: "لقد أدركت جميع الأطراف الحاجة إلى توفير هذه الخدمة المهمة لمن لا مأوى لهم في تامبا، وأثبتت أزمة الفيروس التاجي أنها العامل المحفز لتحقيق ذلك. نحن ممتنون لمدينة تامبا لإيمانها بقدرتنا على تكرار عملنا في خدمة المشردين".

وقالت عمدة تامبا، جين كاستور: "يوفر مخيم (هيلزبرة هوب)، المأوى، لـ100 شخص في مجتمعنا ليس لديهم مكان يذهبون إليه، وستتاح لهم الموارد المذهلة التي يمكن أن تنقذ حياتهم، مثل المأوى والطعام ومكان للاستحمام، وبالطبع هذا سيساعد على منع انتشار العدوى في المدينة".

يتكون الملجأ من 100 خيمة فردية مساحتها 10 × 10 أمتار؛ للحفاظ على المسافة الاجتماعية بين الأشخاص، ويحق للرجال والنساء البالغين الذين لا مأوى لهم والمقيمون في تامبا البقاء لمدة 30 يومًا.

وسيتم فحص المشردين، وفي حال قبولهم بدون وجود ما يمنع، سيتم إخضاعهم لإجراء التحقق من فيروس كورونا المستجد، وإعطائهم مستلزمات النظافة، وتزويدهم برواتب وملاءات وبطانيات ومنشفة وجوارب، كما سيتلقون 3 وجبات يومية من التبرعات الخاصة للجمعيات.

إلى ذلك، ستعين الجمعيات الخيرية الكاثوليكية موظفين داعمين، بما في ذلك مديرين للحالات، وتوفير مقطورتين متنقلتين للاستحمام، و6 مراحيض متنقلة، ومقطورة غسيل ملابس متنقلة يستخدمها السكان المشردين، بالإضافة لتواجد شرطي لتوفير الأمن داخل الملجأ.

قالت فانيسا ماكليري، مديرة الإسكان والتنمية المجتمعية في المدينة: "يسعدنا أن نتعاون مع الجمعيات الخيرية الكاثوليكية بسبب خبرتها في توفير المأوى والخدمات الداعمة للمشردين في مأوى (بينيلاس هوب)".