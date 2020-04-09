وزير التعليم يوضح كيفية تقييم مشروعات البحث لطلاب ابتدائي وإعدادي



شوقي ينصح الطلاب بالاستعانة بالمكتبة الرقمية: «فيها مراجعة قيمة جدا»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن المصادر التي يستعين بها الطلاب لأداء المشروعات البحثية هي كتاب المدرسة والمكتبة الرقمية.

وتابع: "أنصح الطلاب بالاستعانة بالمكتبة الرقمية فيها مراجع قيمة جدًا ستفيدهم".

وأضاف الوزير، في رسالة مصورة اليوم الخميس، أن تقييم المشروعات سيكون مقبول أو غير مقبول وليس له درجات، موضحًا معايير تقييم المشروع وهي أن يكون للمشروع عنوان جذاب، وأن يتم عرض المشروع بطريقة منظمة، باستخدام المفاهيم من المواد الدراسية مع الإشارة إلى مصدر كل معلومة يتم كتابتها، الالتزام بعدد الكلمات المحددة لكل مشروع في كل سنة دراسية، مع الالتزام بالكتابة الصحيحة والإملاء الجيد والاهتمام بعلامات الترقيم.

وأكد الوزير أنه في حالة تطابق المشروع مع آخر يتم رفضه، وفي هذه الحالة يأتي الطالب قبل بداية العام الدراسي الجديد للامتحان، لأنه يعتبر غير ناجح في الفصل الدراسي الثاني.