إصابة صيادين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبالة بحر مدينة غزة



أصيب صيادان اثنان اليوم الخميس، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة بحر مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن صيادين اثنين أصيبا برصاص معدني مغلف بالمطاط أطلقه جنود بحرية الاحتلال عقب مطاردة مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة أميال في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، مشيرة إلى أنه تم نقل الصيادين إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهما وصفت بالمتوسطة.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي تتعمد بشكل يومي إطلاق النار على الصيادين ومراكبهم في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.