 إصابة صيادين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبالة بحر مدينة غزة - بوابة الشروق
الخميس 9 أبريل 2020 11:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

إصابة صيادين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبالة بحر مدينة غزة

أ ش أ
نشر فى : الخميس 9 أبريل 2020 - 10:52 ص | آخر تحديث : الخميس 9 أبريل 2020 - 10:52 ص


أصيب صيادان اثنان اليوم الخميس، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة بحر مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن صيادين اثنين أصيبا برصاص معدني مغلف بالمطاط أطلقه جنود بحرية الاحتلال عقب مطاردة مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة أميال في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، مشيرة إلى أنه تم نقل الصيادين إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهما وصفت بالمتوسطة.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي تتعمد بشكل يومي إطلاق النار على الصيادين ومراكبهم في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك