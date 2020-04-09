بدء الاجتماع التاسع بين دول «أوبك» وخارجها لبحث أزمة جائحة كورونا

بدأت اليوم أعمال الاجتماع التاسع بين وزراء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وشركائها من غير الاعضاء في المنظمة وهو التجمع المعروف باسم "أوبك" وذلك عبر تقنية الفيديو عن بعد.

وقالت مصادر فى منظمة أوبك اليوم الخميس أن الجلسة الافتتاحية تحدث فيها الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك ومحمد باركيندو الامين العام لمنظمة أوبك.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات والتى قد تمتد على مدار عدة أيام، تناقش الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على سوق النفط الخام وسبل استعادة التوازن في السوق بين العرض والطلب ودعم الاسعار التي تهاوت إلى أدنى مستوى في 20 عاما.

يذكر أن الاجتماع عقد بمبادرة أمريكية لانتشال السوق من أزمته، ومن المتوقع أن يسفر عن اتفاق المنتجين على خفض الانتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا لمواجهة أزمة كورونا.