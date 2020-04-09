محافظ أسيوط: استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية

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شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإحالتهم للنيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ" لهم.

وأشار إلى استمرار تنفيذ حملات لإزالة تعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وقطع الطريق أمام المستغلين لظروف تركيز الدولة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة بقطاعاته المختلفة يعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية.

وأضاف المحافظ أنه تم تنفيذ عدد من قرارات الإزالة للمتعدين على الأرض الزراعية خلال حملات مكبرة بحي شرق وحي غرب ومراكز القوصية وأسيوط وصدفا والقوصية وديروط، لافتا إلى مشاركة هويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية وحسام محمدين رئيس مركز ومدينة ديروط وأيمن محروس رئيس حي شرق ومحمد بشير رئيس حي غرب واللواء هشام الطويل رئيس مركز أسيوط وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا وبالتنسيق مع قوات الأمن.

وأوضح أنه تم تكليف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ لحملات حي شرق وغرب مدينة أسيوط ومركز أسيوط وترأس المهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام لحملات مراكز الجنوب وترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد حملات مراكز الشمال.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بإزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك خلال الفترة الراهنة التي تمربها البلاد.