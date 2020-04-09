ارتفاع عدد مصابي كورونا في السودان إلى 15 حالة

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الخميس، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا إلى 15 حالة، بعدما تم تأكيد إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة السودانية - في بيان - إن التقارير الوبائية أكدت تسجيل حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا، لسوداني في الأربعينيات من العمر قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتلقى حاليا الرعاية الطبية اللازمة في مركز العزل، موضحة أنه لم تُسجل وفيات جديدة، عدا حالتي الوفاة التي سبق الاعلان عنهما.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، بلغ 238 حالة اشتباه بجميع مراكز العزل بالسودان.