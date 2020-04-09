 حملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية في المحلة - بوابة الشروق
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حملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية في المحلة

علاء شبل:
نشر فى : الخميس 9 أبريل 2020 - 9:22 م | آخر تحديث : الخميس 9 أبريل 2020 - 9:22 م

قاد المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بمدينة المحلة الكبرى، أسفرت عن إزالة ٢٢ قيراطا بقرية بطينة ومحلة أبوعلي.

ووجه وكيل وزارة الزراعة قسم حماية الأراضي بمتابعة الإزالة الفورية، طبقا للقرارات المشار إليها بالتنسيق مع أجهزة الشرطة، والوحدة المحلية والتشديد على ضرورة التنفيذ لمنع التعديات على الرقعة الزراعية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات قرار رئيس الوزراء ووزير الزراعة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بوقف أعمال البناء المخالف بدون ترخيص وإزالة التعديات فى المهد على الأراض الزراعية، وأملاك الدولة واحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك فى الفترة الراهنة التى تمربها البلاد.


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