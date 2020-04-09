تراجع الطلب الهندي على النفط بنسبة 70% بسبب كورونا

(د ب أ)

قال مسؤولون في قطاع تكرير النفط بالهند إن طلب الهند على النفط الخام تراجع بنحو 70% بسبب أكبر إغلاق للاقتصاد الهندي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تقديرات التراجع في الطلب الهندي على النفط تمثل مؤشرا قويا على التحديات التي تواجه الدول المنتجة للنفط في العالم، والتي تحاول حاليا الوصول إلى اتفاق بشأن خفض إنتاج النفط لمواجهة انهيار الطلب. وتعتبر الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحسب المسؤولين الهنود فإن متوسط استهلاك النفط خلال الشهر الحالي سيكون أقل بنسبة 50% عن مستواه في مثل هذا الشهر من العام الماضي، ولكن الأمر يتوقف على انهاء الإغلاق الوطني في الهند، والمقرر له ثلاثة أسابيع يوم 15 نيسان/أبريل الحالي.

وبحسب بيانات بلومبرج فإن التراجع في الاستهلاك الهندي للنفط يعادل حوالي 1ر3 مليون برميل يوميا، وأشارت البيانات إلى أن هذا يعني أن التراجع في استهلاك الهند فقط يعادل نحو ثلث إجمالي خفض الإنتاج الذي يطلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الدول النفطية وهو 10 ملايين برميل يوميا.

من ناحيته قال آر.إس شارما رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة "أويل أند ناتشورال جاز كورب" أكبر منتج للنفط والغاز في الهند، والتي تمتلك مصفاتين للنفط إن "هذا موقف غير مسبوق لم أشهده طوال حياتي" في إشارة إلى التراجع الحاد للطلب على النفط في الهند، على خلفية إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي وضعت حوالي 3ر1 مليار إنسان هم سكان الهند تحت قيود على الحركة.