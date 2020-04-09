إطلاق 5 صواريخ على أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية، أنه قد تم صباح الخميس، إطلاق 5 صواريخ على مطار "باجرام"، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان، والواقعة في إقليم باروان شمالي البلاد.

ومن جانبها، أكدت بعثة الدعم الحازم بقيادة الولايات المتحدة حدوث الواقعة، في بيان لها نشرته على موقع تويتر، حيث قالت إن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا أو وقوع إصابات، مضيفة أن "شركائنا (من قوات الدفاع والأمن الأفغانية) يحققون في الواقعة".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان، إن الصواريخ تم وضعها داخل سيارة. ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم حتى الآن. من ناحية أخرى، نفى متحدث باسم طالبان تورط الجماعة في الهجوم، في رسالة بعث بها على تطبيق "واتس آب".

فيما قال حاكم منطقة باجرام، عبدالشكور قدوسي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن صاروخين سقطا في منطقة سكنية، مما أسفر عن إلحاق أضرار بمبنى قريب، بينما سقط 3 آخرون داخل المطار.

وبحسب قدوسي، فإن الهجوم هو الثالث الذي يتم بواسطة صواريخ على مطار باجرام، بعد أن وقعت الولايات المتحدة وطالبان اتفاق سلام في أواخر فبراير الماضي.

وكانت الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت القاعدة الجوية، وقعت في الشهر الماضي، وأعلن تنظيم (داعش) مسؤوليته عنها.