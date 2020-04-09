إجازة لموظفي الاتحاد الدولي للدراجات بسبب كورونا

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قال الاتحاد الدولي للدراجات اليوم الخميس إنه أعطى إجازة لطاقمه بشكل كامل أو جزئي "للصمود في وجه العاصفة" التي سببها فيروس كورونا.

ومع توقف السباقات الدولية حتى الأول من يونيو على الأقل تراجعت الإيرادات وعقد الاتحاد الدولي للدراجات اجتماعا طارئا الأسبوع الماضي واتخذ سلسلة من الإجراءات للتخفيف من التأثير المالي والرياضي للأزمة.

ووافقت الإدارة والمسؤولين المنتخبين بالاتحاد الدولي على تخفيض الرواتب ومنح إجازة إلى 130 موظفا.

كما قرر سداد نفقات التسجيل بالسباقات التي ألغيت كنوع من التضامن مع المنظمين.

وتأجل سباق ايطاليا، أول السباقات الكبرى لهذا العام، بسبب أزمة كورونا ضمن العديد من السباقات الأخرى في أوروبا.

وتخطت أعداد المصابين بالفيروس 1.47 مليون شخص حول العالم ووصل عدد الوفيات إلى 87700 وفقا لأرقام رويترز حتى الساعة 2:00 بتوقيت جرينتش.