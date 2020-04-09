ميركل تعطي تقييما إيجابيا لتدابير كورونا: «هناك بارقة أمل»

أعطت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تقييما أوليا إيجابيا للتدابير التي اتخذتها حكومتها للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

جاء ذلك وفقا لما نقله أعضاء في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي اليوم الخميس عن ميركل خلال عقدها مؤتمرا عبر الفيديو مع الكتلة لمناقشة آخر تطورات الوضع في مكافحة كورونا.

وقالت ميركل إن " هناك بارقة أمل"، مشيرة إلى أن المعيار الذي التزمته الحكومة في تعاملها مع الأزمة كان عدم تحميل النظام الصحي بأكثر من طاقته، وأضافت أن الحكومة نجحت في ذلك بشكل جيد تماما حتى الآن.

وأوضحت ميركل أن فترة تضاعف أعداد المصابين أصبحت أطول في الوقت الراهن، وكانت ميركل وصفت هذه المراحل (عدم تحمل النظام الصحي بأكثر من طاقته وإطالة أمد تضاعف عدد المصابين) بأنها ستكون معيارا سيؤخذ به عند التفكير في إدخال تعديلات على التدابير أو تخفيفها.

في الوقت نفسه، أوضحت ميركل خلال الجلسة أن على المواطنين أن يعدوا أنفسهم للعيش مع الجائحة مشيرة إلى انه سيتعين استخدام وسائل الحماية الفردية مستقبلا، وأضافت أن الأمر المؤكد أن هذه ستكون عملية تدريجية.

وأشارت ميركل إلى المشاورات التي ستجريها مع رؤساء حكومات الولايات يومي الخامس عشر والتاسع عشر من الشهر الجاري، والتي ستدور حول كيفية المضي قدما مع التدابير المقررة للحد من انتشار الفيروس.

وفي إشارة إلى المفاوضات الصعبة لوزراء مالية دول منطقة اليورو حول تقديم حزمة إنقاذ كبيرة، قالت ميركل إن المسألة تتعلق باختبار لأوروبا وأضافت أنه لابد من إظهار التضامن.