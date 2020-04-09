الاتحاد الأوروبي يرحب بنتائج تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا

رحب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، بنتائج تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أفاد بأن القيادة العسكرية التابعة للرئيس السوري بشار الأسد استخدمت أسلحة كيميائية على الأرجح في منطقة يسيطر عليها مسلحو المعارضة السورية عام 2017.

وقال بوريل، إن الأمر متروك الآن للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات وإنه لن يتم التسامح هذه المرة مع الإفلات من العقاب فيما يتعلق بهذه الأعمال المروعة".

وأضاف المسؤول الأوروبي: "لقد فرض الاتحاد الأوروبي في السابق إجراءات مشددة على مسؤولين وعلماء سوريين رفيعي المستوى لدورهم في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية، وهو على استعداد للنظر في اتخاذ المزيد من الإجراءات حسب الاقتضاء".

وكانت الحكومة السورية نددت اليوم الخميس، بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أفاد بأن القيادة العسكرية التابعة للرئيس السوري بشار الأسد استخدمت أسلحة كيميائية على الأرجح في منطقة يسيطر عليها مسلحو المعارضة السورية عام 2017.

وركز تقرير المحققين المعينين من قبل المنظمة، على هجمات وقعت في بلدة " اللطامنة" بمحافظة حماة، غرب سورية، أيام الرابع والعشرين والخامس والعشرين والثلاثين من مارس الماضي والتي كان يسيطر عليها آنذاك مسلحو المعارضة.

وأشار التقرير الذي نشر، أمس الأربعاء، إلى وجود "أسباب معقولة" تدعو إلى الاعتقاد بأن سلاح الجو السوري استخدم غازي "السارين" و"الكلورين" كأسلحة كيميائية في الهجمات.

وأوضح التقرير أن حوالي 100 شخص "تضرروا" جراء الهجمات الثلاث.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزارة الخارجية أن دمشق تدين بأشد العبارات التقرير و"ترفض ما جاء فيه شكلاً ومضموناً".

ونفى البيان استخدام القوات الحكومية للغازات السامة في اللطامنة أو في أي مكان آخر في سوريا.

وأضافت أن "هذا التقرير تضمن استنتاجات كاذبة ومختلقة ، تهدف إلى تزييف الحقائق واتهام الحكومة السورية باستخدام مواد سامة".

واتهمت دول غربية، والمعارضة السورية، ومنظمات حقوقية نظام الرئيس السوري بشار الأسد بقتل كثيرين من خلال العديد من الهجمات الكيميائية في سوريا.

ورفضت الحكومة السورية، وروسيا التي تدعمها، هذه الهجمات "على نحو ثابت".

ورغم معارضة سوريا وروسيا، أيدت أغلبية الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إرسال محققين إلى سوريا للتحقيق في هذه الهجمات.