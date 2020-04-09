إنتاج بوابة تعقيم للوقاية من كورونا في هندسة طنطا

أعلن مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، إنتاج كلية الهندسة بالجامعة، بالتعاون مع شركات محلية، بوابة معقمة للوقاية من فيروس كورونا، للمساهمة في الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم البدء في تركيبها وتشغيلها بمدخل المستشفى التعليمى العالمى بالجامعة لتطهير جميع مرتادى المستشفى والفريق الطبى والتمريضى بها.

ومن جانبه، قال عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن هذه البوابة أنشئت خصيصًا للمساهمة في الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن إنتاج البوابة بالكامل تم بواسطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مركز شبكة الجامعة، وتحت إشراف فريق كامل من الأساتذة.

وأوضح محمد النمر المشرف على الإنتاج، أن البوابة مزودة بلوحة كهربائية، تسمح بالتحكم في أسلوب العمل ومدة التطهير وعدد مرات الاستخدام، كما يمكن أن تعمل بشكل يدوى أو أوتوماتيكيًا، مضيفًا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إنتاج العديد من البوابات الأخرى لوضعها عند كافة مداخل المستشفيات وإدارة الجامعة وكذلك جميع الكليات لتعقيم العاملين بالجامعة.