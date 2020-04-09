ماكرون يلتقي طبيبا يروج لاستخدام عقار مضاد للملاريا في علاج كورونا

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عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اجتماعا، اليوم الخميس، مع طبيب بارز من مارسيليا يروج لاستخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا في علاج فيروس كورونا.

وقال قصر الإليزيه إن لقاء ماكرون بالطبيب ديديه راؤول، رئيس مستشفى ميديترانيه للأمراض المعدية بمارسيليا، خلف أبواب مغلقة كان ضمن مجموعة من اللقاءات مع هؤلاء الذين يعملون على التوصل إلى علاجات للجائحة.

وكان احتمال أن يكون العقار علاجا لفيروس "كوفيد-19" مثار جدل في فرنسا والخارج حيث تدعمه شخصيات بارزة مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأقر المجلس الأعلى للصحة العامة في فرنسا مؤخرا استخدام العلاج ولكن فقط للمرضى الذين هم في حالات حرجة.

وقال راؤول إنه يجب استخدام الدواء في مرحلة متقدمة واتهم كيانات فرنسية تتعلق بالأخلاقيات الطبية في عمود بجريدة "لوموند" الفرنسية الشهر الماضي بأنها تهتم بالإجراءات اكثر من النتائج.

غير أن وزير الصحة أوليفيه فيران قال الشهر الماضي إن توصية المجلس مستندة إلى "غياب أي بيانات تثبت فائدة (العلاج)".

وسجلت فرنسا 82048 حالة إصابة مؤكدة ونحو 11 ألف وفاة.