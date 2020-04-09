رياضة مطروح: تنظيم تدريبات أون لاين للاعبي مشروع البطل الأولمبي

قال خالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، إنه تم تنظيم تدريبات "أون لاين"، للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمطروح، لاستغلال فترة توقف الأنشطة الجماعية في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أن إدارة الرياضة، نفذت تدريبات "أون لاين"، من خلال المنزل، للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، من أجل المحافظة على لياقة اللاعبين خلال هذه الفترة.

وأوضح أن اللاعبين شاركوا فى التدريبات، تحت إشراف إدارة الرياضة برئاسة محمد أنور مدير الإدارة، وكابتن تامر شطا المشرف العام للمشروع.