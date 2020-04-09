صندوق النقد: نتواصل مع تركيا والأعضاء الآخرين فى مواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية

قالت كريستينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي "لدينا اتصال بناء جدا مع كل الدول الأعضاء، بما في ذلك تركيا".

جاء ذلك ردا على سؤال لتلفزيون بلومبرج عما إذا كان الصندوق سيساعد تركيا في مواجهة التداعيات الاقتصادية لكارثة تفشي جائحة فيروس كورنا المستجد.

وأضافت جورجيفا "نجري مشاورات مع جميع أعضاء الصندوق في هذه الأزمة بشأن التحركات التي يمكن أن تساعد في توجيه الاقتصادات في هذا الوقت العصيب. في اجتماعات الربيع التي ستتم عبر تقنية الفيديو كونفرانس والمقرر عقدها الأسبوع المقبل سنواصل هذا التواصل البناء مع الأعضاء بما في ذلك تركيا. نحن هنا لمساعدة جميع الأعضاء".