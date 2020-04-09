 أحمد فتحي يلمح بالبقاء في الأهلي - بوابة الشروق
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أحمد فتحي يلمح بالبقاء في الأهلي

محمد الهادي
نشر فى : الخميس 9 أبريل 2020 - 10:49 ص | آخر تحديث : الخميس 9 أبريل 2020 - 10:52 ص

وجه أحد جماهير النادي الأهلي رساله لأحمد فتحي، مدافع الفريق، يطالبه فيها بالبقاء وعدم الرحيل نهاية الموسم الحالي.

ونشر فتحي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) نص الرسالة، وجاء كما يلي: "متمشيش يا فتحى، مش هنعرف نعوض روحك اللي فى الملعب دي تانى ورجولتك، تغور كنوز الدنيا قصاد فرحة جماهير الأهلي بيك فكر فيها تاني وربنا يجعل الخير في وجودك في الأهلي".

ورفض فتحي التجديد للأهلي والرحيل بعد نهاية عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بسبب الخلاف على المقابل المادي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل الجاري.

يأتي ذلك بعد إعلان مجلس الوزراء المصري تمديد فرض الحظر الجزئي على حركة المواطنين للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما اعتبارا من 15 مارس، ثم قرر في نهاية الشهر الماضي مد التعليق لمدة 15 يوما أخرى تنتهي في 14 أبريل الجاري.


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