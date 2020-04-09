أمين صندوق «أطباء الأسنان»: قرار النقيب بإلغاء الانتخابات غير قانوني

قال أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، وعضو لجنة الإشراف على انتخابات النقابة، حسين عبد الهادي، إن نقيب الأسنان ياسر الجندي، أصدر أمرًا إداريًا أمس بإلغاء عقد انتخابات النقابة، مشيرا إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات أخبرته بأنه غير ذو صفة لإصدار مثل هذا القرار.

وأوضح عبد الهادي لـ«الشروق»، أن القانون ينص على أن مجلس النقابة هو من يدعو لعقد الانتخابات، وأن المجلس اتخذ قراراه في جلسته الرابعة المنعقده شهر أكتوبر ٢٠١٩، بتفويض لجنة الانتخابات وهيئة مكتب النقابة من غير المرشحين لإدارة الانتخابات.

وأوضح أنه نظرا للظرف الراهن اجتمع مجلس النقابة في يوم ١٦ مارس لبحث تداعيات الموقف وقرر التأجيل ليوم ١٦ أبريل ٢٠٢٠، ثم اجتمعت لجنه الانتخابات يوم الثلاثاء الموافق ٧ أبريل لتقييم الموقف وقررت التأجيل لـ٢١ يومًا مع مراعاة التجديد في حال عدم تحسن الأحوال أو ورود حكم قضائي.

وأشار إلى أن قرار النقيب بإلغاء الانتخابات غير قانوني وغير صحيح، مضيفا: "لجنة الانتخابات مستمرة فى قراراتها، وسيتم الدعوة للانتخابات وعقدها بعد انتهاء أزمة مواجهة فيروس كورونا، ومن يتضرر من قرارات اللجنة عليه اللجوء لمجلس الدولة وتقديم طعن والقضاء هو الفيصل وقتها.