الأردن يؤكد تضامنه مع فرنسا وإيطاليا في مواجهة كورونا

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أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، تضامن المملكة مع فرنسا وإيطاليا في مواجهة هذه الأزمة الصعبة.

واستعرض الصفدي مع لودريان -وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- تبعات جائحة كورونا وأكدا أهمية بلورة آليات عمل دولية جماعية للتعامل مع جميع تبعاتها، ناقلا تعازي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بضحايا الجائحة.

وحذر الصفدي ولودريان من خطورة أي خطوة إسرائيلية لضم أراض فلسطينية، وشددا على رفضها كونها خرقا للقانون الدولي وتقويضا لجهود تحقيق السلام الشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، وأكدا أن مثل هذه الخطوات ستفجر أيضاً أزمة جديدة في وقت يجب أن تتكاتف فيه جهود الجميع لمواجهة جائحة كورونا وتبعاتها الكارثية.

وثمن الصفدي الدعم الذي تقدمه فرنسا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتخصيصها دعماً إضافياً جديداً للوكالة التي تعاني عجزاً ماليا كبيرا في موازنتها وتحتاج 14مليون دولار بشكل فوري للتعامل مع تبعات جائحة كورونا.

كما نقل الصفدي خلال -اتصال هاتفي- مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو تعازي الملك عبدالله الثاني بضحايا الجائحة وتضامنه الكامل مع إيطاليا في هذا الظروف الصعبة.

واستعرض الصفدي ودي مايو أيضا المستجدات الإقليمية والدولية واتفقا على إدامة التواصل لتنسيق الجهود إزاء جائحة كورونا وتبعاتها والتحديات المشتركة الأخرى.