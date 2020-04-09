مدرب حراس الأهلي السابق: إكرامي قريب من الانتقال لبيراميدز

يرى طارق سليمان، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، أن رحيل شريف إكرامي، حارس الأهلي، حق له، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لن يلعب في نادي الزمالك.

وقال طارق سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «النهار»: «شريف إكرامي يجلس بديلًا لمدة أكثر من موسم ونصف ولم يفتعل أية أزمات لذلك قرر الرحيل من أجل أخذ الفرصة في ناد آخر للمشاركة».

وأضاف مدرب حراس الأهلي الأهلي: «شريف إكرامي أقرب لنادي بيراميدز ولكنه من الصعب أن ينتقل لنادي الزمالك».

وأتم: «المنافسة ستكون صعبة لشريف إكرامي في بيراميدز فهناك أكثر من حارس جيد أبرزهم الدولي أحمد الشناوي والمهدي سليمان الذي يسير بخطى ثابتة».

وكان شريف إكرامي قد أعلن في وقت سابق رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم الجاري، دون تحديد وجهته المقبلة.