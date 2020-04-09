 سفينة إيطالية ترسو في ميناء الغردقة بسبب راكب أصيب بفشل كلوي - بوابة الشروق
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سفينة إيطالية ترسو في ميناء الغردقة بسبب راكب أصيب بفشل كلوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كمال رشاد:
نشر فى : الخميس 9 أبريل 2020 - 8:53 م | آخر تحديث : الخميس 9 أبريل 2020 - 8:53 م

رست إحدى سفن الركاب السياحية "costa deliziosa"، بعد شعور أحد ركابها بإعياء حاد، بسبب فشل كلوي، في ميناء الغردقة البحري، كانت فى اتجاهها إلى إحدى الموانئ الإيطالية.

وأوضح مصدر بحرى لـ"الشروق"، أن ميناء الغردقة استقبل السفينة "costa deliziosa"، وهى إيطالية الجنسية، على متنها 950 راكبا، كانت فى طريقها من ميناء صلالة إلى أحد الموانئ الإيطالية، تعرض على متنها أحد ركابها لحالة إعياء إثر إصابته بفشل كلوي.

وأضاف المصدر أنه فور وصول السفينة تم الكشف على المريض، ومن ثم تجهيز سيارة إسعاف، لنقله إلى مستشفى الغردقة العام.


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