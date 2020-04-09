ترحيب دولي بإعلان تحالف دعم الشرعية باليمن وقف شامل لإطلاق النار

رحبت دول وعواصم عربية وإسلامية ومنظمات دولية وإقليمية بإعلان التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) تحت قيادة السعودية، عن وقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، قابلة للتجديد، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس.

وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بيانا أعرب فيه عن ترحيبه بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق نار شامل في اليمن، بحسب بيان صحفي من المكتب الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال جوتيريش: "أرحب بإعلان (تحالف دعم الشرعية في اليمن) عن وقف إطلاق النار في اليمن، ويمكن أن يساعد ذلك في تعزيز الجهود نحو السلام، وكذلك استجابة البلاد لجائحة كورونا. وأدعو الآن الحكومة اليمنية والحوثيين لمتابعة التزامهما بوقف الأعمال العدائية على الفور، والانخراط مع بعضهم البعض، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مفاوضات يسّرها مبعوثي الخاص مارتن جريفيث".

وأوضح أنه من خلال الحوار سيتمكن الطرفان من الاتفاق على آلية للحفاظ على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وتدابير بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، واستئناف العملية السياسية للتوصل إلى تسوية شاملة من أجل إنهاء الصراع.

وفي المنامة، رحبت مملكة البحرين بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بوقف إطلاق نار شامل من جانب واحد في اليمن ولمدة أسبوعين، استجابة لدعوة منظمة الأمم المتحدة.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بهذا القرار الشجاع الذي يعبر عن موقف إنساني نبيل يراعي الظروف الدولية الطارئة التي فرضها انتشار فيروس كورونا في دول المنطقة والعالم أجمع، ويعكس الحرص على حياة الإنسان اليمني وسلامته ومصالحه العليا، ورغبة صادقة في تجنيب اليمن وشعبها مخاطر تداعيات هذه الجائحة الدولية الطارئة، منوهة بالدعم السخي الذي أعلنته حكومة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمساعدة اليمن على تجاوز الظروف الاقتصادية التي يمر بها، وتلبية الاحتياجات المعيشية للشعب اليمني وتخفيف معاناته.

وبدوره، أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بما صدر عن إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وأشار العثيمين إلى أن إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف وقف إطلاق النار يمثل مبادرة إنسانية حميدة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن لمواجهة تحديات انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مثمناً في الوقت ذاته إعلان التحالف عن الجدية والرغبة في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح الجهود السياسية وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

كما رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السُّلمي بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار الشامل في الجمهورية اليمنية لمدة أسبوعين.

وثمن رئيس البرلمان العربي عاليًا الدعم المستمر الذي تُقدمه المملكة العربية السعودية لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن التي كان آخرها تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة للعام 2020.