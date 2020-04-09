ميركل تلمح إلى إمكانية تخفيف محدود للغاية في قيود الاختلاط

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن اعتقادها بأنه من الممكن إجراء تخفيف على قيود المخالطة، ولكن بقدر محدود للغاية.

وقالت ميركل اليوم الخميس: "يجب أن نتصرف بشكل حذر تماما، وعندئذ يمكن التحرك بخطوات صغيرة، مع ضرورة متابعة التداعيات على نحو مستمر".

وأضافت ميركل أن الهدف سيظل متمثلا في عدم تحميل النظام الصحي بأكثر من طاقته في أي وقت.

ورأت ميركل أن القرارات المقبلة بشأن المرحلة الجديدة المحتملة " على أساس قوي" من الأرقام، وبينها تواتر حدوث العدوى، وأشارت في هذا الصدد إلى دراسة للأكاديمية الوطنية للعلوم (ليوبولدينا) من المتوقع أن تصدر بعد عيد القيامة.

ومن المقرر أن تجري الحكومة الاتحادية مشاورات يوم الثلاثاء المقبل بشأن آخر مستجدات الوضع، وذلك في جلسة للمجلس الوزاري المختص بمتابعة الأزمة.

وفي اليوم التالي ستجري الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات مشاورات حول الخطوات التي ينبغي اتخاذها لاحقا.