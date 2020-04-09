تسجيل 3 وفيات و12 إصابة جديدة بكورونا لأبناء الجالية العراقية حول العالم

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، تسجيل 3 وفيات و12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لأبناء الجالية العراقية حول العالم.

وقال الصحاف - في بيان اليوم الخميس، نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" - "إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا لأبناء الجالية العراقية واحدة في بريطانيا، والثانية في ألمانيا، والثالثة في المملكة العربية السعودية، فضلا عن إصابة 12 حالة جديدة 4 منها في ألمانيا و3 في الأردن و4 في السعودية و1 في ماليزيا".

وأضاف أن عدد المصابين بين أبناء الجالية العراقية في العالم بلغ 208 حالات، مشيرا إلى أن حالات الوفاة للعراقيين حول العالم بلغت 16 حالة.. بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 42 حالة.

وأكد الصحاف أن "سفاراتنا حول العالم تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية لهم".