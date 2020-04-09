 البنك الإسلامي للتنمية يعلن استعداده دعم تونس بـ279 مليون دولار - بوابة الشروق
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البنك الإسلامي للتنمية يعلن استعداده دعم تونس بـ279 مليون دولار

تونس - د ب أ
نشر فى : الخميس 9 أبريل 2020 - 8:50 م | آخر تحديث : الخميس 9 أبريل 2020 - 8:50 م

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، استعداده لتقديم تمويل بقيمة 279 مليون دولار لدعم جهودها في مجابهة آثار فيروس كورونا المستجد.

ودعا رئيس البنك بندر حجار في تدوينة على حساب البنك بموقع تويتر، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي سليم العزابي إلى اجتماع عبر تقنية الفيديو بهدف تقديم دعم مجموعة البنك لتونس.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الدعم الموجه إلى "برنامج كورونا" بين تونس وصندوق النقد الدولي الذي سيسمح بصرف ما قيمته 400 مليون دولار لمساعدة تونس في مجابهة الجائحة.

وكانت الحكومة التونسية أعلنت في وقت سابق عن تخصيص 850 مليون دولار لاحتواء الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية، غير أنها أشارت أيضا إلى حاجتها للمزيد من التعبئة المالية للحفاظ على الوظائف وحماية الشركات.


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