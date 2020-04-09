تيسلا تسجل طفرة في مبيعات الجملة في الصين الشهر الماضي

سجلت شركة تيسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية طفرة في مبيعات الجملة في الصين الشهر الماضي، بعد أن عززت الشركة إنتاجها في مصنع شنغهاي الذي تعطل عن العمل مؤقتا بسبب وباء كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن مبيعات الجملة لتيسلا في الصين ارتفعت إلى 10160 وحدة الشهر الماضي، حسب بيان أدلى به كوي دونجشو، الأمين العام لرابطة راكبي السيارات الصينية، عبر الانترنت اليوم الخميس بشأن بيانات قطاع السيارات بشكل عام في الصين.

وأفاد كوي بأن هذا العدد يفوق ضعف نظيره في شباط/فبراير. وأضاف أن إجمالي مبيعات الجملة من السيارات الكهربائية في الصين بلغ 47 ألف وحدة الشهر الماضي.

وتوضح البيانات أن سيارات تيسلا اكتسبت زخما من خلال مصنعها في شنغهاي، وهو الأول لها خارج الولايات المتحدة حتى الآن. ولم يتضح عدد السيارات التي تم بيعها فعليا للمستهلكين، حيث أن بيانات مبيعات الجملة تعكس فقط الوحدات التي خرجت من مصنع شنغهاي.