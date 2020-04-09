ترودو: الكنديون لن يعودو إلى الحياة الطبيعية حتى يتوفر لقاح للكورونا

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو إن الكنديين لن يتمكنوا من العودة إلى الحياة كما عرفوها قبل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد حتى يتوفر اللقاح.

وقال رئيس الوزراء - في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في العاصمة أوتاوا - "إن الحالة الطبيعية كما كانت من قبل لن تعود كاملة حتى نحصل على لقاح لهذا.. سيكون هذا بعيدا جدا". وأضاف "سنبقى حذرين لمدة عام على الأقل".

جاءت تعليقات ترودو بعد نشر بيانات النماذج التي يستخدمها مسؤولو الصحة الفيدراليون للإعلان عن استجابة كندا للوباء.

واقترحت النماذج أن الموجة الأولى من نهاية الفيروس يمكن أن تنتهي في وقت ما تقريبا في الصيف، ولكن يمكن حدوث موجات في النصف الأخير من عام 2020.

وسجلت كندا اليوم 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 462 حالة.

وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 19790 حالة إصابة حتى الآن بعد تسجيل 514 حالة جديدة اليوم، وفقا لإحصائيات رسمية، كشفت عن 4889 حالة تعافي.

وقالت الدكتورة تيريزا تام مديرة الصحة العامة في كندا، إن ضوابط الصحة العامة والمراقبة يجب أن تستمر حتى لا تتطور سلاسل الفيروس مرة أخرى.