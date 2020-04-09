الاتفاق السعودي ينفي مناقشة شراء أزارو بصفة نهائية

نفى مصدر مسؤول في نادي الاتفاق السعودي الأنباء التي ترددت حول نية الاتفاق في التعاقد مع المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المعار للفريق السعودي، بصفة نهائية.

ووفقًا لصحيفة «هسبورت» المغربية، فإن مصدر مسئول من جانب نادي الاتفاق نفى وجود رغبة حول شراء عقد أزارو نهائيًا من الأهلي، موضحًا أن إدارة ناديه لم تحسم بعد موضوع شراء عقد أزارو نظرًا لتوقف الدوري السعودي بسبب انتشار فيروس كورونا، وهو ما جعل الموقف الحالي ضبابيًا إذ لم تتضح الرؤية بعد بشأن موعد استئناف النشاط الرياضي.

وأضاف المصدر أن توقف الدوري جعل إدارة ناديه تواجه موقفًا غامضًا أربك الجهاز الفني كذلك، كما أنه لم يتم حسم موضوع انتقال أزارو لأن الحديث عن ذلك يعتبر سابقًا لأوانه في الفترة الحالية.

وسجل أزارو ثلاثة أهداف وصنع تمريرة واحدة حاسمة خلال سبع مباريات خاضها مع الاتفاق منذ الانتقال إليه في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.