أكد يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه في إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار تم إجراء 183 عملية في تخصصات جراحات العظام، ومخ وأعصاب والعيون، وجراحة أورام.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن هناك خطة تطوير شاملة في القطاع الصحي بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق بين جميع الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية، ومنظمات المجتمع المدني؛ للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم استحداث خدمات جديدة بالمستشفيات للعمل على راحة المرضى، حيث تم استحداث عيادة تخصصية لأمراض قلب الأطفال لأول مرة بمحافظة البحيرة (مستشفى الأطفال التخصصي)، و افتتاح عيادة الأورام بالعيادات الخارجية بمستشفی رشيد المرکزي، كما تم عمل غرفة إفاقة في قسم الكلى الصناعي بمستشفى أبو المطامير المرکزي، وعمل حملة تبرع بالدم لتوفير الفصائل والبلازما بالمستشفی.

وشدد على أن مديرية الصحة والسكان بالبحيرة اتخذت خلال شهر مارس الماضي عدة إجراءات لتطوير البنية التحية تطوير، ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بمدن ومراكز المحافظة، وتوريد أجهزة جديدة لها للعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين، حيث إنها تضمنت تطوير قسم عمليات النساء بمستشفى رشيد المرکزي، وجاري العمل على تطوير مبني الاستقبال الجديد بمستشفى إدكو.

كما تم تجهيز قسم الأطفال الجديد بمستشفی رشید وسعته 20 سريرًا بالأجهزة والأثاث اللازم، بالإضافة إلى أنه تم تفريغ 8 حجرات بمستشفى حوش عیسی، وجارٍ فرشهم و تجهیزهم، فضلًا عن استكمال تطوير شبكة الغازات الطبية بمستشفی الرحمانية لتفعيل قسم العناية المركزة الجدید.

وجارٍ إنشاء وحدة تمركز إسعاف بمستشفى إدفينا المرکزي ومبنى عيادات جديد، بالإضافة إلى تزويد مستشفى أبو المطامير المرکزي بـ7 ماكينات غسيل کلوي، وتم تشغيلها وتركيب 11 سريرًا جديدًا لقسم الغسيل الكلوي وتم تشغيل جهاز رسم قلب بالقسم، وتزوید مستشفی حوش عيسی بـ6 ماكينات غسیل کلوی کدعم من الوزارة.

فيما تم تزويد قسم الغسيل الكلوي بمستشفى الرحمانية بـ5 ماكينات، وترکيب 6 آخرين لمستشفى حميات كفر الدوار، بالإضافة إلى تطویر ورفع كفاءة العناية المركزة بمستشفى أبو حمص المرکزي، وذلك بتزوید غرفتين بسعة 6 أسرة؛ ليصبح إجمالي عدد أسرة العناية 16 سريرًا منهم 10 أسرة عناية عامة، و4 أسرة عناية القلب وسريري عزل.