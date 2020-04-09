 المرشد الإيراني: الشعب تألق في امتحان كورونا - بوابة الشروق
الخميس 9 أبريل 2020 11:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

المرشد الإيراني: الشعب تألق في امتحان كورونا

د ب أ
نشر فى : الخميس 9 أبريل 2020 - 10:49 ص | آخر تحديث : الخميس 9 أبريل 2020 - 10:50 ص

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن "الشعب الإيراني تألق في امتحان كورونا".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عنه القول اليوم الخميس: "الوباء المتفشي يعتبر امتحانا للحكومات والشعوب... وقد سجل الشعب الإيراني تألقا في امتحان كورونا".

وأضاف: "الجميع قدموا تضحيات على مستوى الأطباء والممرضين والمختبرات ووزارة الصحة في هذا المجال، وقد وظفت القوات المسلحة الإيرانية كل الإمكانيات المتوفرة لديها في المجالات العلمية والبحثية والبناء في مكافحة كورونا".

وقال إن قيم الثورة الإسلامية تجسدت في مواجهة كورونا، بينما "تجسدت الثقافة الغربية في المواجهة مع كورونا بتفريغ المتاجر والاستيلاء على كمامات مستوردة واقتناء أسلحة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك