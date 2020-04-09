شكري ونظيره الكويتي يرفضان محاولات المساس بالعلاقات بين الشعبين



أجرى وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الخميس، أتصالًا هاتفيًا مع نظيره المصري السفير أحمد شكري؛ حيث تطرق الجانبان إلى التفاصيل المتعلقة بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أعرب الوزيران عن عدم ارتياحهما ورفضهما التام للمحاولات المسيئة والهادفة إلى المساس بهذه العلاقات أو التطاول على مرتكزاتها، مؤكدين أن ما يجمع الشعبين من أواصر الأخوة أقوى من أن تنال منه هذه المحاولات.

وتناول الاتصال أيضًا الإجراءات الاحترازية المتخذة في كلا البلدين؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، معربين عن تفهمهما لتلك الإجراءات وأهمية الالتزام بها بما يحقق مكافحة شاملة لانتشار الفيروس ويضمن السلامة للطرفين.