غزل المحلة: منح إجازة استثنائية لأبناء قرية البنوان للوقاية من كورونا

أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة، منح إجازة لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الخميس، لأبناء قرية البنوان التابعة لمركز المحلة، حفاظًا على أرواح العاملين وللوقاية من أخطار العدوى بفيروس كورونا.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع التكدس وأماكن الزحام للوقاية من أخطار تفشي وباء "كوفيد 19" لتأمين أرواح المواطنين.

ووجه المهندس أشرف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، مساعديه بأهمية الالتزام بتوجيهات الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، والبدء في تطبيق آليات الحظر وتنظيم مواعيد تشغيل الورديات ومنع أي تكدسات أو تجمعات مبالغة، فضلًا عن إعطاء إجازات لمن ينطبق عليه الشروط مدفوعة الأجر.

وأعطى رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة تعليماته بأهمية توفير 2 جهاز كاشف حراري لفيرس كورونا بمصانع الشركة وإجراء الكشف الطبي على جميع العاملين داخل الأقسام والمصانع تحت إشراف القطاع الطبي ومشاركة الأمن الصناعي وأمن الشركة.