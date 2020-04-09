الهجرة: فريق من المتطوعين بجميع ولايات ومدن ألمانيا لمتابعة أحوال العالقين



تقديم المساعدات المالية والاحتياجات اللازمة للعالقين بالسعودية وأسبانيا والولايات المتحدة وكندا

تلقت وزير الهجرة نبيلة مكرم، الخميس، تقريرا من غرفة عمليات الوزارة بأهم جهود المشاركة المجتمعية، حيث ذكر حسين خضر، أحد المشاركين بالمبادرة في ألمانيا، أنه تم تشكيل فريق من المتطوعين في جميع ولايات ومدن ألمانيا لمتابعة أحوال العالقين، مشيرا إلى أنه بعد تعليق حركة الطيران تواصل أبناء الجالية المصرية بألمانيا وتم تأسيس الفريق بالتنسيق بين 150 شاب وفتاة من المصريين المقيمين في شتى ولايات ألمانيا، بينهم لجنة مركزية مكونة من 7 أفراد.

وأضاف خضر خلال تقرير الغرفة، بأنه فور تواصل صاحب المشكلة مع اللجنة، يتم التواصل مع أقرب متطوع بالمدينة أو الولاية التي يتواجد بها صاحب المشكلة بحيث يتم تقديم مكان له للسكن، أو توفير الاحتياجات الغذائية والصحية له، خاصة لمن تم فرض الحجر الصحي عليهم من قبل الحكومة الألمانية، كما توفر اللجنة ترجمة مجانية من اللغة العربية إلى الألمانية أو العكس، وتتكفل بمصاريف التنقلات.

وأوضح خضر، أن اللجنة تستقبل مطالب وشكاوى العالقين عبر وسائل اتصال هاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن التحرك بهذه المبادرة جاء إيمانا بدورنا كمصريين مستقرين في الخارج، في دعم أبناء بلدنا الذين لم تسمح لهم الظروف بتوفير عوامل الاستقرار المادي أو السكني، نتيجة أزمة تفشي فيروس كورونا.

وخلال تقرير الغرفة، أشار الدكتور طارق النجار مصري مقيم في إسبانيا، إلى أنه تواصل مع أكبر عدد من المصريين العالقين، لتقديم كافة سبل الدعم وتلبية احتياجاتهم لحين عودتهم للقاهرة، مشيرا إلى أنه يعمل بالهيئة الدولية للصليب الأحمر الإسباني، ويستطيع الوصول إلى أي نقطة أو أي مكان في أي مدينة في إسبانيا لتقديم المساعدة.

وفي الممكلة العربية السعودية، أكد مجدي عبدالدايم، أحد أبناء الجالية المصرية في ينبع، أنه تم تخصيص فريق عمل من مجلس الجالية لحصر أعداد العالقين وأماكنهم، وكذلك تخصيص فريق طبي للاستشارات والمساعدات الطبية، إضافة إلى أنه تم الاتفاق مع مطاعم مصرية لتوزيع وجبات مجانية للعمالة غير المنتظمة.

وفيما يتعلق بالمصريين العالقين في عدد من الولايات الأمريكية، تم توفير كل الأدوية المطلوبة من قبل المصريين العالقين في ولايتي كاليفورنيا ونيوجيرسي وقاموا بتوصيلها لأماكنهم، كما نجح كل من رامي بطرس ومجدي نشأت، من المصريين المقيمين في كندا، بالترتيب مع بعض المطاعم وأصحاب أنشطة توريد الوجبات بتوفير وجبات خاصة وأدوية للمصريين العالقين في المدن الكندية وتوصيلها لهم.