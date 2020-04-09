ميركل تتوقع توصل وزراء مالية أوروبا إلى اتفاق بشأن حزمة إنقاذ في مواجهة كورونا

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن اعتقادها بأن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سيتوصلون قريبا إلى حل وسط بشأن حزمة الإنقاذ في مواجهة وباء كورونا.

وقالت ميركل اليوم الخميس، قبيل انعقاد مؤتمر وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي: "يحدوني أمل في أن يتوصل الوزراء إلى نتيجة، وسيكون هذا إشارة طيبة، خاصة أن هناك تقاربا كبيرا للغاية".

وأكدت المستشارة أن التضامن الأوروبي ضروري، مشيرة إلى أن ألمانيا مستعدة للعمل على تحقيق ذلك، وملزمة به.

وقالت ميركل: "تعلمون أنني لا اعتقد أن لدينا ضمانا جماعيا للأضرار"، مضيفة أن هناك في المقابل إمكانيات أخرى لإظهار هذا الضمان الجماعي.

ويحاول وزراء المالية في دول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى حزمة إنقاذ بقيمة مليارات اليور لدعم العمال والشركات والدول المدينة في ظل تداعيات تفشي مرض كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يلتقي وزراء مالية الاتحاد الأوروبي مجددا اليوم للعمل من أجل تجاوز آخر العقبات، حيث سيناقشون ثلاثة عناصر: تأسيس صندوق ضمان لدى بنك الاستثمار الأوروبي (إي آي بي) لدعم تقديم قروض للشركات، وبرنامج العمل لبعض الوقت لتأمين الوظائف، ووضع خطوط احترازية للقروض المخصصة لمظلة الإنقاذ الأوروبية المقدمة للدول المتضررة بشكل خاص.

وتدعم المستشارة الألمانية هذه الآليات، ووجود برنامج تحفيزي للاقتصاد والوظائف بعد الأزمة.