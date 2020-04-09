كورونا يتسبب في تخفيض الرواتب بالاتحاد الدولي للدراجات

من المقرر ان يخفض الاتحاد الدولي للدراجات، رواتب ديفيد لابارتينت رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومنح إجازة كاملة او جزئية لجميع الموظفين البالغ عددهم 130‪ لمواجهة الصعوبات المالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقال لابارتينت: اتحادنا الدولي يمر بأزمة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية".

واضاف: " وقف الانشطة يضرب الرياضيين والفرق والمنظمين والشركاء وقطاع كبير من الاشخاص والمنظمات التي تساهم في بث الحيوية في رياضتنا بجميع انواعها ".

وذكر الاتحاد الدولي أن منافسات الدراجات توقفت حتى الأول من يونيو على الاقل بسبب تفشي الفيروس، حيث تقدم المنظمون بأكثر من 650 طلبا للإلغاء او التأجيل حتى أغسطس المقبل.

وتؤثر تلك التأجيلات بشكل كبير على العوائد المالية للاتحاد، كما أن الإيرادات القادمة من المنافسات الأولمبية ستتأخر بعد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لمدة عام.

بعد تأجيل منافسات جولة إيطاليا، فإنه مازال من المقرر أن تقام منافسات جولة فرنسا في 27 يونيو القادم.

وقال لابارينت "حان الوقت لأسرة الدراجات لتجتمع كشخص واحد، للعمل من أجل انتشال رياضتنا من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية التي تعرضنا لها، يجب على كل فرد منا أن يكون متحدا ومسؤولا وقويا".

وتابع : "لهذا السبب قام الاتحاد ببعض الإجراءات الصارمة التي من شأنها أن تمكنها من تجاوز الأزمة، هذه الخيارات صعبة لكنها ضرورية اذا أردنا إعادة بناء رياضتنا بعد كورونا".