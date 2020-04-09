برلين تلمح إلى إمكانية التخفيف التدريجي لقيود كورونا بعد عيد القيامة

ألمح وزير الصحة الألماني ينس شبان إلى إمكانية اتخاذ خطوات حذرة للتخفيف من القيود المفروضة على الحياة العامة بسبب أزمة كورونا بعد عيد القيامة.

وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم الخميس، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إنه في حال استمر التطور الحالي في أعداد الإصابات " فمن الممكن أن نتحدث مع رؤساء حكومات الولايات حول رجوع تدريجي إلى الحياة العادية بعد عيد القيامة".

وأضاف شبان أنه لا يمكن أن تعمل قيود واسعة النطاق على الحقوق الأساسية في دولة حرة يسودها القانون، إلا إذا كانت هذه القيود محل فهم وقبول من الناس، مشيرا إلى أنه لهذا السبب فإنه ليس من المهم فقط تبرير هذا الإجراء بشكل جيد بل كذلك يجب إعطاء منظور مستقبلي له.

وعن عدد حالات العدوى في ألمانيا، قال شبان:" نرى اتجاها إيجابيا، لكنه يجب أن يستمر" لافتا إلى أن هذا الأمر مشروط بأن يلتزم الناس بقيود الحياة اليومية خلال أيام العيد.