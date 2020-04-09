قررت كل من جمهورية التشيك وليتوانيا، اليوم الخميس، إجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل كما هو مقرر، وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين المنتشرة حاليا بشأن فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس التشيكى ميلوس زيمان، إن انتخابات مجلس الشيوخ الاقليمية والجزئية، ستجرى يومي الثاني والثالث من أكتوبر المقبل، وأن الناخبين سيصوتوا للبرلمانات فى أقاليم البلاد الـ13، بالاضافة إلى اختيار ثلث أعضاء مجلس الشيوخ في البلاد.

من ناحية أخرى، أوضح الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا، إن البلاد ستجري الانتخابات في 13 أكتوبر، مضيفا أنه لا يعتقد أن تفشي الفيروس سيشكل مشكلة، فيما يتعلق بالذهاب إلى صناديق الاقتراع.

وقال نوسيدا إن "الحملة الانتخابية ستبدأ بطريقة غير معتادة، في ظل فرض قيود صارمة على التجمعات والفعاليات"، مضيفا أن "باقي موسم الانتخابات سيعتمد على كيفية تمكننا جميعا من منع انتشار فيروس كورونا."

وسيختار نحو 5ر2 مليون ناخب ممثلين لهم لشغل 141 مقعدا في البرلمان.