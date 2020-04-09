ما هي فرص إصابة أصحاب أمراض الحساسية بفيروس كورونا؟ الصحة تجيب

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، إن فرص إصابة الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة؛ نتيجة أمراض الحساسية، أو الأمراض المزمنة، أو الأورام، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» أعلى من الأشخاص العادية.

وأضافت خلال مقطع فيديو بثته صفحة وزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء أمس الأربعاء، أن حالات الوفاة؛ بسبب «كوفيد - 19» داخل مصر بعضها يعود إلى أفراد كانوا يعانون من أمراض في الصدر أو الإصابة بأورام، ذاكرة أن هذه الأمراض تجعل فرصة انتشار الفيروس أكبر وتجعل المصاب أكثر عرضة للمضاعفات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، تسجيل 110 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى 9 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1560 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم 305 متعافيًا.