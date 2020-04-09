سفارة إسبانيا بالرباط تنفي مصادرة مدريد لأدوية كورونا موجهة إلى المغرب

نفت السفارة الإسبانية بالرباط اليوم الخميس مصادرة مدريد لادوية كورونا كانت موجهه للمغرب.

وكانت الصحافة الإسبانية نقلت خبرا جرى تداوله بخصوص مصادرة حكومة مدريد أدوية كانت موجهة إلى عدد من الدول، ضمنها المغرب.

وأكدت سفارة مدريد بالرباط أن "المعلومات التي تناقلتها عدد من وسائل الإعلام المغربية، وتفيد بأن إسبانيا قد تكون صادرت أدوية موجهة للتصدير نحو المغرب، لا أساس لها".

وأوضحت السفارة في بيان صحفى أن هذه المعلومات تشير إلى ثلاث دفعات محددة من الأدوية الموجهة للتصدير إلى المغرب، رخصت الوكالة الإسبانية للأدوية بتصديرها نحو المملكة.

وأشارت السفارة الاسبانية بالمغرب، في بيانها، إلى أنه "في إسبانيا، كما في باقي البلدان، في ظل الحاجة الماسة إلى الأدوية، فإن الوكالة الإسبانية للأدوية يمكنها أن تفحص وتحجز، بشكل مؤقت، دفعات الأدوية الموجهة للتصدير من أجل تحليل إن كانت تستجيب للمعايير الجاري بها العمل".

وأضافت أنه "في الحالة المحددة للمملكة المغربية، وكباقي الدول الأخرى، تم تطبيق الإجراء ذاته على الدفعات الثلاث المشار إليها"، "بعد التحقق من ملائمة الأدوية للمعايير السارية.. تم الترخيص لكل الدفعات بالتصدير نحو المغرب".

وجددت سفارة إسبانيا، بهذا الخصوص، التأكيد على أن "إسبانيا لم تقم بمصادرة أي أدوية موجهة للتصدير نحو المغرب".

وكانت صحيفة "إلموندو" الإسبانية أوردت أمس الأربعاء تقريراً تناقلته العديد من وسائل الإعلام المغربية، جاء فيه أن إسبانيا قامت بتجميد صادرات من الأدوية كانت موجهة إلى جنوب إفريقيا وبعض الدول في الشرق الأوسط، منها المغرب.

وتتعلق "الشحنة المصادرة"، وفق "إلموندو"، بأدوية متعددة من الأنسولين إلى مادة هيدروكسكلورينا التي ينصح باستعمالها كدواء لمعالجة المصابين بمرض كورونا، وهو الأمر الذي أثار انزعاج سلطات الرباط، وفق الجريدة الإسبانية نفسها.