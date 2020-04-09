ارتفاع حالات الشفاء وتزايد الوفيات والإصابات بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الخميس، تسجيل 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1666 حالة مؤكدة، موزعة عبر 45 ولاية.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا، في الإيجاز الصحفي اليومي، عن تسجيل 30 حالة وفاة ما بين 31 مارس الماضي والتاسع من أبريل الجاري بما يرفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 235 حالة.

كما أشار إلى تزايد حالات الشفاء بتسجيل 110 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 347 منهم 123 في ولاية البليدة بؤرة الجائحة، و96 في الجزائر العاصمة.

وأفاد فورار بأن 1704 أشخاص خضعوا لعلاج دواء كلوروكين.