إيران تسجل 1634 إصابة جديدة بفيروس كورونا و117 وفاة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، تسجيل 1634 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 66 ألفًا و410 إصابة في إيران حتى الآن.

وأشار متحدث الوزارة، نقلًا عن وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الخميس، إلى تسجيل 117 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل عدد المتوفين إلى 4110 شخصًا، لافتًا إلى ارتفاع إجمالي المتعافين إلى 32 ألفًا و309 أشخاص.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 88 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من مليون و484 ألف إصابة.