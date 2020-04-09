منير يطالب جمهوره بالالتزام بقرارات الحكومة: «أثق بأننا سنعبر هذه الأزمة»

طالب الفنان محمد منير جمهوره الإلتزام بكافة قرارات الحكومة المصرية تجاه أزمة فيروس كورونا المستجد، بهدف حماية الشعب المصري والحفاظ على سلامتهم جميعا.

وكتب "منير"، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، أنه يشعر بالفخر والامان من حكومة بلده، مشيرا أنها تتعامل مع أزمة فيروس كورونا بشكل متحضر ومنظم وواعي، قائلا: "انا على ثقة اننا سوف نعبر هذه الازمة بعون الله".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن أمس باستمرار حظر التجوال على مستوى الجمهورية من الغد الخميس ولمدة 15 يوما، مع تقليل وقت حظر الحركة ليكون ابتداء من الساعة 8 مساء وحتى السادسة صباحا.