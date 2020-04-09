محافظ جنوب سيناء يقرر بمرور سيارات من الصحة للكشف على العمال بمواقع العمل

أصدر خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، توجيهاته بمرور سيارات من مديرية الصحة، للكشف على العمال في مواقع الإنشاءات بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكد المحافظ أنه حريص على صحة العمالة بالمشروعات، مشددًا على ألا يزيد عدد العملين بالموقع عن 36 عاملا يوميًا، منعًا لعدم التزاحم واستمرار دفع عجلة الإنتاج على أن يجرى تسليم موقع مشروع ممشى أهل مصر الجاري إنشأه بمدينة الطور، وافتتاحه قبيل شهر رمضان.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه جارى إنشاء عددا من المشروعات القومية بمدينة الطور وعلى رأسها مقر جامعة الملك سلمان، وكورنيش المدينة، بطول 3 كيلو متر، وتطوير الشاطئ العام وإقامة 10 شاليهات به، وحمام سباحه وبرجولة كبيرة وعددًا من الملاعب الشاطئية، وممشى أهل مصر بطول واحد ونصف كيلو متر، ليكون متنفس لمواطني المدينة وزائريها، إضافة إلى تطوير طريق قرية الوادي التابع بطول 3 كيلو، ورصف الطريق المؤدي لـ60 وحدة البدوية بقرية الوادي، ومن المقرر أن يجرى تسليم الوحدات الأسبوع المقبل طبقا للموافقات الواردة من جهاز تنمية سيناء.